Da Redação – Últimas Notícias

Com apenas três casos confirmados do novo coronavírus em Formiga, até o momento, a cada novo boletim epidemiológico divulgado, o que ocorre diariamente, a população se assusta com o aumento no número de casos investigados, que já passa de 420.

A expectativa era de que, com o aumento no número de exames e de casos descartados, a quantidade de casos investigados diminuísse, o que não tem acontecido.

Outra questão comum apresentada nos comentários feitos por cidadãos de Formiga nas redes sociais do portal é: Até o momento, quantos testes para a Covid-19 foram feitos na cidade?