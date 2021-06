O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), iniciou nesta quarta-feira (23) a distribuição do 26º lote de vacinas contra a Covid-19.

As 862 mil doses da AstraZeneca estão sendo distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde do Estado (URSs), incluindo as regionais de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos, que compreendem os municípios do Centro-Oeste.

Ao todo, foram entregues 55.171 doses de AstraZeneca para a regional de Divinópolis, 3.240 doses para a regional de Sete Lagoas e 2.55 para a regional de passos. As doses somam, no total, 60.866 para as três regionais.

Público-alvo

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), as 862 mil doses da AstraZeneca reforçam a vacinação dos grupos prioritários e serão destinadas à aplicação da segunda dose dos idosos entre 60 e 64 anos e das Forças de Segurança e Salvamento.

Distribuição

A operação logística para distribuição das vacinas é feita por meio aéreo e terrestre. A SES-MG conta com apoio das Forças de Segurança do Estado, que auxiliam no desenvolvimento e execução do transporte aéreo e das rotas terrestres.

A SRS em Divinópolis realiza a retirada das doses na Central Estadual de Rede de Frio, segundo o Estado.

Doses por municípios

Doses enviadas para URS de Divinópolis

Município AstraZeneca Aguanil 235 Araújos 330 Arcos 1.827 Bambuí 1.201 Bom Despacho 2.346 Camacho 140 Campo Belo 2 771 Cana Verde 300 Candeias 785 Carmo da Mata 495 Carmo do Cajuru 916 Carmópolis de Minas 820 Cláudio 1.053 Conceição do Pará 246 Córrego Danta 176 Córrego Fundo 255 Cristais 495 Divinópolis 10.698 Dores do Indaiá 701 Estrela do Indaiá 195 Formiga 3.316 Igaratinga 366 Iguatama 451 Itaguara 586 Itapecerica 1.101 Itatiaiuçu 436 Itaúna 4.307 Japaraíba 145 Lagoa da Prata 2.131 Leandro Ferreira 150 Luz 861 Martinho Campos 601 Medeiros 140 Moema 306 Nova Serrana 1.956 Oliveira 1.931 Onça de Pitangui 125 Pains 390 Pará de Minas 3.922 Passa Tempo 390 Pedra do Indaiá 191 Perdigão 355 Piracema 300 Pitangui 1.076 Santana do Jacaré 236 Santo Antônio do Amparo 856 Santo Antônio do Monte 1.155 São Francisco de Paula 330 São Gonçalo do Pará 470 São José da Varginha 190 São Sebastião do Oeste 265 Serra da Saudade 45 Tapiraí 95 Total 55.171

Fonte: SES/MG

Doses enviadas pela SES para URS de Sete lagoas

Município AstraZeneca Abaeté 1.170 Cedro do Abaeté 65 Papagaios 530 Pequi 200 Pompéu 1.130 Quartel Geral 145 Total 3.240

Fonte: ES/MG

Doses entregues por município da URS de Passos

Municípios AstraZeneca Capitólio 385 Pimenta 410 Piumhi 1.660 Total 2.455

Fonte: SES-MG

Remessas

Até dia 23 de junho, Minas Gerais recebeu 26 lotes de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, no entanto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) explicou que a segunda e a terceira remessas foram enviadas juntas às 28 URS e a 17ª, com doses da Pfizer, ficou em Belo Horizonte – o que explica os municípios terem recebido 23 envios, ao invés de 26.

A pasta ainda reforçou que cada município é responsável pela retirada das vacinas nas respectivas URSs.

Fonte: G1