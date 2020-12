A Prefeitura de Formiga tem implantado medidas com o objetivo de coibir a disseminação do novo coronavírus em na cidade.

Desde o dia 9 deste mês, está em vigor um Decreto editado pelo Executivo que dispõe sobre inúmeras ações preventivas. Desta maneira, de acordo com a Câmara Técnica, a expectativa na diminuição do surgimento de novos casos positivos é a partir do dia 30 de dezembro.

É importante que a população reforce os hábitos de higienizar corretamente as mãos, usar máscara de proteção facial e manter o distanciamento social.

Fonte: Decom