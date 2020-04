Nesta sexta-feira (17), foi formalizado o contrato de aluguel de mais de 25 leitos do Hospital Santa Marta que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde dentro das ações de enfrentamento à Covid-19.

O objetivo da Prefeitura de Formiga é proporcionar mais e melhores condições de tratamento à população durante a pandemia do novo coronavírus.

As negociações tiveram início no dia 23 de março e, na manhã desta sexta, o prefeito Eugênio Vilela e a diretora administrativa do hospital, Cristiane Carine Rodrigues, concluíram as tratativas.

