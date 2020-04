A Prefeitura de Formiga voltou a divulgar informações sobre um novo equivoco registrado no Boletim da Secretaria de Estado de Saúde que contabilizou um terceiro caso do novo coronavírus no município.

Segundo nota, o Executivo encaminhou ofício solicitando alteração no questionário de diagnóstico usado pelo Laboratório Hermes Pardini, devido aos recorrentes erros que tem espalhado pânico e gerado desconfiança na população.

Diz a nota: “A Administração Municipal informa à população formiguense que, até o momento, há em Formiga somente dois casos confirmados do novo coronavírus e que os dados apresentados nesta quarta-feira, 22 de abril, pela Secretaria de Estado de Saúde, novamente, estão incorretos. Diante da frequência com que os equívocos têm sido registrados, o Executivo reiterou, em ofício, o pedido para que seja alterado o “Questionário para Diagnóstico Molecular Coronavírus”, que é usado pelo Laboratório Hermes Pardini, uma vez que não possui um campo específico para identificar a informação “Origem do Paciente”, gerando, assim, dados equivocados quanto aos casos confirmados nos municípios. Ressaltamos que a real situação da doença no município é publicada diariamente no Boletim Epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e que as informações contidas nele são verídicas e oficiais”.

Confira o ofício encaminhado à Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis e o questionário usado pelo Laboratório Hermes Pardini.