Um possível caso de reinfecção de Covid-19 foi registrado em Formiga nesta terça (26). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde

Um paciente, de 44 anos, que testou positivo para a doença em julho de 2020, recebeu novo resultado positivo esta semana.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pimentel, o paciente está sendo acompanhado pelo Setor de Epidemiologia, está em isolamento domiciliar e o quadro clínico é estável. “Vamos colher nova amostra de material genético e encaminharemos para a Funed fazer a investigação do caso”, esclarece o secretário.

Este é o segundo caso suspeito de reinfecção no município. O primeiro foi uma mulher, também de 44 anos, que já teve testagem positiva para a Covid em 2020 e em setembro do mesmo ano realizou um teste de detecção de antígeno que novamente deu positivo para a doença. “Como ela fez um teste que não é o RT-PCR, não tem como fazer análise do DNA do vírus. Por isso não tem como o caso ser investigado pela Funed”.

O Ministério da Saúde define como reinfecção a situação de uma pessoa que recebeu positivo em um teste do tipo PCR para coronavírus e, 90 dias depois ou mais, novamente testou positivo —e, além disso, o sequenciamento do genoma das amostras apresentou duas cepas virais diferentes.

Fonte: Decom