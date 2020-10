Nesta quinta-feira (29), Formiga registrou cinco novos casos de Covid-19. O número total é de 892, lembrando que destes, 81 foram registrados na Penitenciária.

Ainda nas últimas 24 horas, 114 exames foram descartados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, quatro pessoas com caso confirmado continuam internadas, além de outra com caso suspeito. 123 pessoas aguardam pelo resultado de exame.

Nesta quarta-feira (28), a Secretaria de Saúde divulgou a distribuição de casos por Unidades Básicas de Saúde dos bairros. Alvorada já registrou 84 casos, o Centro segue com 77 e o bairro Água Vermelha com 74 casos (sendo que alguns destes são de detentos).