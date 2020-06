Entre os 106 casos confirmados da Covid-19 de pessoas que fizeram exame em Formiga, 26 são profissionais que atuam na área da saúde e moram no município, o que representa quase 25% do total de infectados no município. As informações são da Prefeitura de Formiga divulgadas na tarde desta quinta-feira (25).

A metade deles, exatamente 13 profissionais tiveram o resultado “positivo” nesta semana.

Por estarem diariamente em ambientes nos quais têm contato direto com pessoas infectadas pelo vírus, estes trabalhadores estão mais suscetíveis à contaminação e, ao receberem diagnóstico positivo, são afastados temporariamente de suas atividades.

De acordo com a Câmara Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, dos 26 casos confirmados, cinco profissionais já são considerados curados e retornaram ao trabalho. Os outros permanecem em isolamento domiciliar e não apresentam complicações da doença.