A Secretaria de Saúde divulgou na tarde deste domingo (10), o novo Boletim Epidemiológico da Covid-19 em Formiga.

O município conta com 554 casos em investigação, 7 a mais do que neste sábado (9). Quatro pessoas seguem internadas, sendo duas com caso confirmado e duas com suspeita da doença.

Dos 9 casos confirmados, 3 pacientes estão curados. Os dois óbitos suspeitos para Covid-19 foram descartados.

O informe epidemiológico é apresentado diariamente pela Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus.