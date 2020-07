A Secretaria de Saúde de Formiga divulgou no fim da manhã desta sexta-feira (31), a confirmação da 12ª morte provocada por complicações da Covid-19 no município.

O homem, de 68 anos, tinha DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e havia recebido resultado positivo para a doença no município, onde chegou a ser internado na Santa Casa entre os dias 19 e 22 de junho, quando teve alta e voltou para casa.

No dia 07 de julho, o paciente deu entrada novamente na Santa Casa, com agravamento do quadro respiratório, e por opção da família, foi transferido para a UTI do Hospital Life Center, em Belo Horizonte.

Na noite passada ele não resistiu às complicações da doença e foi a óbito. O homem morava em Formiga, mas é natural da capital mineira, onde o corpo será sepultado hoje. A secretaria informa, ainda, que a morte entrará nos registros do Boletim Epidemiológico de Formiga, porque o paciente residia na cidade.