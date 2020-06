Mais três provas do Circuito Mundial de Fórmula 1 deixarão de acontecer na temporada deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19): Azerbaijão, Singapura e Japão.

O anúncio foi feito na sexta-feira (12), pela organizadora do evento – Fórmula One Management – por meio de nota oficial. Agora, chega a 12 o número de corridas afetadas pela insegurança sanitária em 2020.

O Grande Prêmio (GP) do Azerbaijão estava marcado para ocorrer em 7 de junho, mas inicialmente havia sido apenas adiada. Em comunicado, os organizadores da F1 explicaram que o cancelamento definitivo ocorreu por causa do tempo considerado curto para a construção do circuito de rua. Pelo mesmo motivo, a disputa em Singapura, que estava agendada para 20 de setembro, foi extinta.

Quanto ao GP do Japão, a nota esclarece que o cancelamento foi necessário devido às medidas restritivas de viagens. Os japoneses receberiam a prova em 11 de outubro.