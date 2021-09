Dois formulários específicos para a próxima fase da vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis no site da prefeitura (www.formiga.mg.gov.br).

Um formulário que deve levar o documento devidamente preenchido e assinado pelo médico, é para pessoas com alto grau de imunossupressão. O outro é um termo de consentimento para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, cujo os pais ou responsáveis não poderão estar presentes no momento da vacinação.

A documentação exigida para adolescentes será: carteira de identidade (se não tiver a carteira de identidade poderá ser a certidão de nascimento) e CPF. Os que estiverem desacompanhados só poderão se vacinar com o termo de consentimento assinado por um dos pais ou responsável legal, junto ao termo deverá conter a cópia do documento do responsável que assinou o termo.

A vacinação da primeira dose para adolescentes e também a terceira dose para idosos com 70 anos ou mais e os institucionalizados, além das pessoas com alto grau de imunossupressão, está prevista para começar na próxima semana.