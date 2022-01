A Prefeitura de Itajubá confirmou nesta quarta-feira (5) a presença da variante ômicron na cidade. Conforme a administração municipal, a identificação ocorreu após amostras de dois pacientes serem enviados ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que confirmou a nova cepa.

Segundo a Prefeitura, os dois pacientes apresentaram sintomas parecidos com os relatados para a nova variante. Com isso, as amostras foram enviadas pelo Hospital das Clínicas de Itajubá para São Paulo.

De acordo com a administração municipal, a presença da ômicron está diretamente relacionada ao aumento no número de casos no município.

“Trata-se de uma variante com alta taxa de transmissibilidade, mas que, por outro lado, tem resultado em baixíssimas taxas de letalidade e de internação hospitalar, como pode ser observado em outras partes do mundo”, pontuou a Prefeitura.