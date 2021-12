A Prefeitura de Itaúna divulgou nesta terça-feira (28) três casos da variante ômicron na cidade. Segundo a Administração Municipal, a confirmação ocorreu por meio da Superintendência Regional de Saúde (SRS). Tratam-se de três pacientes do sexo feminino com idades de 27, 35 e 42 anos respectivamente.

Em todos os casos as mulheres passam bem, sem necessidade de internação hospitalar. Não foram repassados outros detalhes dos casos. O portal g1 entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para saber se a pasta já foi notificada, no entanto, não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Ômicron

Estudos em todo o mundo estão pintando um quadro consistente de que a ômicron é menos agressiva do que a variante delta, com uma chance até 70% menor de pessoas infectadas acabarem no hospital.