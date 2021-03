O sexto lote de vacina contra a Covid-19 começou a ser distribuído nesta sexta-feira (5) para as cidades de Minas Gerais. A intenção é continuar a vacinação de profissionais da saúde e pessoas acima de 80 anos de idade.

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) com sede administrativa em Divinópolis vai receber 15.790 imunizantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), as vacinas serão distribuídas para 53 cidades que fazem parte da SRS. Veja abaixo o número de vacinas por cidades.

A SES-MG informou ao G1 que caberá à Regional de Saúde de Divinópolis retirar as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio. Os imunizantes já estão disponíveis.

Ainda segundo o governo estadual, foram recebidos 285,2 mil doses de CoronaVac, diferente da remessa anterior, que contou também com doses de imunizantes da marca AstraZeneca. A nova remessa de imunizantes chegou ao Estado na última quarta-feira (3).