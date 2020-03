Redação Últimas Notícias

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde notificou 18 novos casos suspeitos de coronavírus nesta terça-feira (31) em Formiga, o número chega a 197.

De acordo com a pasta, são considerados investigados os casos de pacientes que apresentem síndrome gripal, dificuldade respiratória e febre. Essas pessoas estão em isolamento social até que haja melhora no quadro clínico ou sejam testadas negativo para a doença.

No boletim está incluso o caso da família residente no distrito de Pontevila. Eles tiveram contato com um potencial infectado pelo Covid-19, de Arcos.