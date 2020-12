Nesta terça-feira (29), mais 21 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Arcos.

Até o momento, 986 pessoas já contraíram a doença. A cidade já registrou 16 óbitos.

De acordo com o Portal Arcos, é importante as pessoas saberem que o infectado pelo novo coronavírus é submetido a um protocolo e assina uma declaração em que se compromete a permanecer em isolamento. No mesmo documento, informa com quais pessoas o paciente esteve em contato, para que o contágio possa ser monitorado.

Cumprir o isolamento e informar a verdade é importantíssimo para que a equipe de monitoramento da Saúde consiga acompanhar todas as pessoas suspeitas e que tiveram contato com elas. Só assim é possível controlar a situação do vírus na cidade.