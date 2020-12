Um novo boletim epidemiológico foi divulgado na tarde desta segunda-feira (28).

Formiga registrou 23 novos casos de Covid-19, totalizando 1942 pessoas que já contraíram o vírus.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, mais 19 pessoas estão curadas da doença.

Nas últimas 24 horas, foram descartados 136 exames e 288 pessoas aguardam por resultado de exame.

Em relação as internações, 19 pessoas com caso confirmado estão internadas e outras cinco com caso suspeito.

O município já registrou 33 mortes e outras seis estão sendo investigadas.

Confira os dados desta segunda:

NOTIFICADOS: 14.929

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 56

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 288

• INTERNADOS: (caso suspeito) 05

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 06

_ CONFIRMADOS: 1.942

• ÓBITOS: 33

• INTERNADOS: (caso confirmado)19

• EM ACOMPANHAMENTO: 692

• CURADOS: 1.198

_ DESCARTADOS: 12.643