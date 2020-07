Na tarde desta segunda-feira (6), a Secretaria de Saúde da cidade de Arcos divulgou mais um Boletim Coronavírus, confirmando mais cinco casos positivos da doença no município.

Arcos tem 63 casos até o momento. 15 pacientes estão em isolamento domiciliar, um segue internado, 46 pessoas recuperadas e um óbito confirmado.

Sobre os casos confirmados, segundo a Secretaria de Saúde, tratam-se de quatro homens, sendo um de 31 anos (morador do bairro São Vicente); um de 34 anos (morador do bairro São Judas/ contato de outro positivo); um de 32 anos (morador do bairro Olaria); e um de 26 anos (morador do bairro Floresta/assintomático) e uma mulher, de 29 anos, moradora do bairro São Judas/contato de outro caso positivo).

Fonte: Arcos Notícias