Em Pará de Minas, 23 detentas da Penitenciária Pio Canedo testaram positivo para a Covid-19 nesta semana; a informação foi divulgada nesta terça-feira (8).

De acordo com o portal G1, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que as detentas cumprem quarentena dentro da unidade, estão assintomáticas ou com sintomas leves.

A Sejusp informou também que as celas em que as infectadas estão se encontram isoladas e são rotineiramente desinfetadas.

A Sejusp disse em nota que, por questões de segurança, não divulga este tipo de informação.

Covid-19 em Pará de Minas

Segundo o Boletim Epidemiológico Municipal, Pará de Minas contabiliza 210 óbitos pela Covid-19 até o momento. São 21.090 notificações, 4.880 casos positivos, 390 em acompanhamento e 48 pessoas internadas.

Fonte: G1