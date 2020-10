Um novo boletim epidemiológico foi divulgado na tarde desta sexta-feira (30).

Um paciente com Covid-19 recebeu alta e três com caso confirmado continuam internados, além de outro com caso suspeito.

Até o momento, 779 pessoas estão curadas.

23 exames foram descartados nas últimas 24 horas e 119 pessoas aguardam resultado de exame.