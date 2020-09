Duas novas mortes por Covid-19 foram confirmadas nas últimas 24 horas em Divinópolis, conforme a atualização do Boletim Diário dessa terça-feira (1º).

Uma das vítimas era uma técnica de enfermagem do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

Conceição Maria de Carvalho tinha 47 anos, trabalhava na Unidade de Nefrologia do CSSJD e comorbidades como doença cardiovascular crônica, asma e diabetes. Ela foi internada no dia 13 agosto e apresentou piora no estado de saúde no dia 18 do mesmo mês, sendo transferida para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ela morreu na tarde de segunda-feira (31).

Segundo a nota do CSSJD, os outros colaboradores que trabalhavam com Conceição na Unidade de Nefrologia, e estavam em observação, não apresentaram sintomas relacionados ao coronavírus e o caso segue como isolado no hospital.