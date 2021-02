A cidade de Arcos chegou à 22 mortes de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 neste sábado (6).

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do município, trata-se de uma mulher de 94 anos, moradora do bairro Brasília, que era portadora de hipertensão arterial e diabetes. Foi transferida para a cidade de Divinópolis no dia 24 de janeiro, e teve resultado positivo para COVID no dia 29, falecendo na sexta-feira (5).

O 22º óbito é de outra mulher, de 75 anos, moradora do bairro São Judas. Ela era portadora de hipertensão arterial, diabetes, doença renal crônica e mieloma múltiplo. Teve resultado positivo para COVID no dia 31 de janeiro e foi transferida para o hospital São Carlos, em Lagoa da Prata, no mesmo dia. O óbito também ocorreu ontem.

Boletim