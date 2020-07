A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga divulgou na noite desta sexta-feira (10), que dois pacientes que estavam internados na Santa Casa de Formiga, com confirmações para Covid-19, foram a óbito no fim da tarde desta sexta-feira (10).

A paciente, de 90 anos, era diabética e hipertensa. O homem de 74 anos, também tinha diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e alzheimeir. Os dois estavam internados em estado grave.

Agora, são seis mortes registradas de pessoas infectadas pelo novo coronavirus em Formiga. De acordo com o Serviço Municipal de Luto, os corpos foram removidos seguindo todos os protocolos de segurança, com caixões lacrados para sepultamento. A Informação sobre os óbitos chegou à Secretaria Municipal de Saúde e à Diretoria de Comunicação depois que o boletim diário já havia sido publicado, por isso eles serão contabilizados no boletim deste sábado.

A divulgação de óbitos também ocorre, somente, após as famílias terem sido comunicadas.