Por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, a Administração Municipal de Formiga apresentou na tarde desta quarta-feira (17), o Informativo diário para a doença.

Nele foi confirmado mais um caso da Covid-19 e 62 descartes por meio de exame. Ao todo, 1281 pessoas fizeram o exame e tiveram resultado negativo no município para o novo coronavírus.

Não foram divulgadas informações sobre o paciente que testou positivo para a doença.

O boletim mostra ainda, que, pela primeira vez, há cinco pessoas com suspeita da doença internadas. É o maior número registrado até o momento. Dos casos 31 confirmados em acompanhamento, 2 necessitaram de internação.

Confira as informações completas do boletim epidemiológico:

_ NOTIFICADOS: 1679

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 208

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 135

• INTERNADOS: 05

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 00

_ CONFIRMADOS: 49

• ÓBITOS: 01

• INTERNADOS: 02

• EM ACOMPANHAMENTO: 31

• CURADOS: 21

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 6

_ DESCARTADOS: 1281