Assim como os quatro casos de segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde de Arcos recebeu mais um novo exame positivo para Covid-19, feitos pela rede particular, de um funcionário de uma empresa da cidade.

Um homem, de 41 anos foi encaminhado pela ambulância da própria empresa para respectiva cidade de origem (Belo Horizonte).

Vale lembrar que, a testagem e exames constam como pauta de exigência da administração municipal para com a empresa, a qual contratou uma grande demanda de mão de obra de outras cidades, para trabalhar em sua parada programada para manutenção de forno.

Boletim

De acordo com o portal Arcos, partir de segunda-feira (1º), os casos confirmados de coronavírus – notificados em Arcos e que são residentes de outras cidades – sairão do sistema do boletim do município e passarão a ser contabilizados em suas respectivas cidades, conforme determinação da SES – Secretaria de Estado da Saúde.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Arcos já está elaborando um novo layout para o boletim epidemiológico, que diariamente é divulgado para deixar a população devidamente informada.

Fonte: Portal Arcos