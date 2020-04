Na tarde desta quinta-feira (23), foi apresentado por um grupo de médicos, secretários municipais, servidores e pelo prefeito Eugênio Vilela um manifesto público contra a possível transformação da Santa Casa de Formiga em hospital exclusivo para atendimentos de pacientes suspeitos de Covid-19.

O manifesto em anexo reforça o posicionamento do Executivo em não aceitar esta medida. “Se for preciso a gente coloca tratores e caminhões na porta da Santa Casa e só o Exército pra tirar”, disse o prefeito. O documento, ainda, sugere alterações na estrutura física e condições do hospital, em caráter emergencial, como:

_ criar leitos e uma entrada exclusiva para pacientes do coronavírus, para evitar contato com pacientes com outras doenças;

_ promover treinamento de médicos e enfermeiros para uso de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) específicos para os trabalhos em meio a infectados por Covid-19;