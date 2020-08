O Brasil fez mais de 11 milhões de testes de Covid-19 desde o início da pandemia, mas quase 40% deles são do tipo RT-PCR – capaz de identificar o material genético do vírus ativo no corpo humano –, segundo as Secretarias Estaduais de Saúde.

Especialistas alertam que a testagem no país não é eficaz uma vez que no Brasil se faz mais testes sorológicos – que revelam quem já teve o vírus – do que exames RT-PCR. É só a partir desse segundo tipo que é possível identificar as infecções e rastrear contatos.

O Ministério da Saúde separa os testes para o novo coronavírus em duas categorias: RT-PCR e sorológicos.

O RT-PCR é o que analisa uma amostra do material genético coletado na narina e garganta do paciente para detectar a presença ou não do vírus ativo no organismo dela. Para isso é necessária uma máquina específica de laboratório, e por isso ele leva mais tempo para ser processado.

é o que analisa uma amostra do material genético coletado na narina e garganta do paciente para detectar a presença ou não do vírus ativo no organismo dela. Para isso é necessária uma máquina específica de laboratório, e por isso ele leva mais tempo para ser processado. Já na categoria de testes sorológicos existem vários tipos de testes, com metodologias distintas e que podem ou não ser feitos fora dos laboratórios.

A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Tatiane Moraes, explicou que ao se fazer testes sorológicos, “estamos olhando para o passado”. Ela explica que ele não é indicado para controlar a pandemia e serve como um registro de quem já se infectou.