Minas Gerais registrou em 24 horas 8.206 novos casos de pessoas infectadas pela Covid-19 e 127 óbitos. Com essa atualização, o Estado tem 1.111.893 casos confirmados para a doença desde o início da pandemia e 23.915 mortes. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (30) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O documento também aponta que 94.761 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus estão em acompanhamento e 993.217 mineiros já se recuperaram da doença. A média de idade entre as pessoas que positivaram para a Covid-19 em Minas é de 42 anos e a taxa de letalidade no Estado está em 2,2%.

As estatísticas também apontam que 71% dos óbitos ocorridos eram que pacientes que já apresentavam comorbidades. Ao todo, 1.295.636 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Estado e 502.539 pessoas já completaram o ciclo de imunização com a segunda dose.