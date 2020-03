Um grupo de trabalhadores migrantes foi “desinfetado” por pulverização na cidade de Bareilly, no estado indiano de Uttar Pradesh. O incidente ocorreu nessa segunda-feira (30) e gera polêmica.

Milhares de trabalhadores migrantes e famílias têm retornado às suas casas e terra de origem, depois de ter sido decretado pelo governo indiano, na última quinta-feira (26), um regime de confinamento total por 21 dias – como medida de prevenção de propagação do covid-19 – e de milhares de pessoas terem ficado, em consequência, sem emprego.

Embora muitos serviços tenham deixado de funcionar e muitos transportes tenham sido reduzidos e cancelados na Índia nos últimos dias, algumas pessoas têm conseguido chegar em casa.

Ontem, um grupo de migrantes que retornava a Bareilly, no norte da Índia, foi recebido com um “banho” forçado de desinfetante. Em vídeo divulgado pela imprensa local e que viralizou nas redes sociais, vêem-se três pessoas com equipamentos de proteção, pulverizando a solução desinfetante – usada para limpar superficies, e ruas – diretamente num grupo de trabalhadores indianos.