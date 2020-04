Mais três mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas nas últimas 24 horas em Minas Gerais. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira (15), o número de óbitos subiu para 30 e o total de infectados saltou para 903.

Além disso, outras 63 mortes relacionadas à Covid-19 estão em investigação no Estado. Os casos suspeitos já chegam a 67.177, ainda aguardando resultados de exames laboratoriais.

Os três óbitos confirmados nas últimas 24 horas são: um homem de 34 anos de São Tomás de Aquino; um idoso de 78 anos, de Piumhi, no Sul de Minas; e um homem de 64 anos, que morava em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Todos os três pacientes, segundo a SES, apresentavam comorbidades.

Distribuição

Com seis mortes e 374 casos confirmados, Belo Horizonte é a cidade com mais diagnósticos da Covid-19. Uberlândia é o segundo município com mais óbitos: quatro.

Juiz de Fora, na zona da mata mineira, aparece em segundo no ranking de casos confirmados: 75, além de duas mortes.

Fonte: Hoje em Dia