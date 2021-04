Mais 320 mineiros foram somados à trágica lista de pacientes que morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado neste sábado (3), o estado agora acumula 25.534 mortes desde o início da pandemia.

Segundo o balanço, o número total de infectados chega a 1.153.526 em Minas, somando 5.948 novos casos em 24 horas. Outras 5.854 pessoas se curaram de sexta-feira para sábado.

O estado bateu um novo recorde nessa sexta-feira (2) com o dia com mais óbitos desde o início da pandemia do novo coronavírus. Foram 486 mortes em 24 horas.