O Brasil registrou 162.699 pessoas doentes em decorrência do novo coronavírus, enquanto o número de mortes chegou a 11.123 neste domingo (10). Os dados são a contabilização oficial realizada pelo Ministério da Saúde, com base nos registros de estados e municípios. Apesar do crescente número de casos, a cada dia cresce, também, a quantidade de profissionais de saúde dispostos a ajudar no combate à Covid-19.

Isso é o que explica a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. “Dispostos a atuar imediatamente, já são 340 mil profissionais. Nós desenvolvemos ainda a ação estratégica ‘O Brasil Conta Comigo’, com estudantes dos últimos anos dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. E na data de hoje nós já temos mais de 107 mil estudantes cadastrados em nossas plataformas. Hoje também temos atuando sob supervisão nas unidades de saúde de todo Brasil, 891 mil estudantes”, afirmou.

Além desses profissionais, o Ministério da Saúde continua reforçando o combate ao coronavírus com equipamentos e estrutura aos estados como, por exemplo, a habilitação de novos leitos de UTI. É o que afirma a secretária substituta de Atenção Especializada à Saúde, Cleusa Bernardo. “Até agora nós habilitamos 3.352 leitos de UTI, com o valor de R$484 milhões de reais aproximadamente. No Diário Oficial do dia 06, nós tivemos mais 116 leitos publicados. São 110 leitos de UTI adultos e seis leitos de UTI pediátrica. Todos voltados exclusivamente ao atendimento do coronavírus”, disse.



Desde o mês de abril, o Ministério da Saúde está ampliando o atendimento e a assistência médica necessária aos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, já foram habilitados 3.352 leitos de UTI, sendo 70 deles de UTI pediátrica, destinados exclusivamente aos pacientes com a Covid-19. Para mais informações sobre a Covid-19, acesse coronavirus.saude.gov.br.

Agência do Rádio