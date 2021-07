Moradores de Belo Horizonte com 45 e 46 anos poderão se vacinar contra a covid-19 ainda nesta semana. Na próxima quinta-feira (8) será a vez de pessoas com 46 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de BH. Já na sexta-feira (9) pessoas com 45 anos, completos até dia 31 de julho, poderão procurar um posto da capital mineira para se imunizar.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a expectativa de público a se vacinar é de cerca de 56 mil pessoas.

Para se vacinar a pessoa precisa morar em Belo Horizonte, apresentar documento de identificação com foto, não ter recebido vacina contra a covid-19, não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias e não ter tido covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

O horário de funcionamento dos postos extras e fixos será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os pontos de vacinação serão disponibilizados posteriormente no portal da PBH.

As pessoas convocadas deverão se vacinar exclusivamente nos locais a serem listados para cada grupo. Caso o usuário compareça em unidades diferentes a imunização não será realizada.

A prefeitura orienta que as pessoas consultem os postos de vacinação disponíveis para cada público antes de sair de casa, já que os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logísticas para evitar aglomeração do público.

Cronograma da semana

Nesta terça-feira estão sendo imunizados moradores da capital com 47 anos completos até 31 de julho. Na quarta-feira (7) a prefeitura convoca idosos de 63 anos para completar o esquema vacinal nesta etapa.

Fonte: Itatiaia