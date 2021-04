A venda de bebidas alcoólicas voltou a ser liberada em um decreto publicado pela Prefeitura de Arcos. A proibição tinha sido adotada no início de março como medida de prevenção durante a pandemia da Covid-19. O decreto prevê ainda que o município vai seguir as determinações da Onda Roxa, do programa Minas Consciente.

A decisão foi tomada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, durante reunião nessa segunda-feira (5), e leva em consideração a redução do número de casos positivos na cidade.

De acordo com o decreto, foi definido que as bebidas deverão ser vendidas em temperatura ambiente e não podem ser consumidas nos estabelecimentos comerciais e nem em espaços públicos. Para o delivery, as bebidas podem ser vendidas refrigeradas.

Decreto