A Secretaria de Saúde de Formiga informou na tarde desta terça-feira (9), que o óbito que estava “em investigação” para Covid-19 foi “descartado” com a chegada do resultado do exame.

O Boletim Epidemiológico de hoje, preparado pela Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, apresenta, também, que mais dois pacientes já são considerados curados, somando, então, 17 pessoas.

A atual gestão reforça o pedido para que a população formiguense continue com as práticas que minimizem a proliferação do vírus, como usar máscaras, higienizar corretamente as mais e evitar aglomerações.

Nesta terça-feira, os números são: