Redação UN

No início da tarde desta terça (19), por volta das 13h, uma guarnição composta por três policiais militares do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga se deslocaram até a sede da Secretaria Regional de Saúde em Divinópolis, dando início à escolta dos veículos que estão transportando as vacinas contra o SARS-CoV-2, Covid-19, destinadas às cidades de São Sebastião do Oeste, Córrego Fundo e Formiga.

A vacinação em Formiga deve começar na manhã desta quarta-feira (20). Os primeiros a receberem as doses serão os profissionais de saúde da linha de frente (que atendem diretamente pacientes com a doença).

O papel primordial da Polícia Militar é a defesa social e garantia da Segurança Pública, mediante a preservação da ordem pública, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas.

Neste contexto, a Polícia Militar tem papel de relevância, uma vez que se destaca, também, como força pública estadual, primando pelo zelo, honestidade e agente apoiador da sociedade mineira.

– Divulgação PM