A Prefeitura de Formiga decretará emergência em saúde devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19)

A medida foi anunciada na manhã desta terça-feira (17) durante reunião com representantes do Judiciário; Legislativo; Tribunal de Justiça; Corpo de Bombeiros; Polícias Civil e Militar; igrejas católicas e evangélicas; Acif/CDL; instituições de ensino; clubes sociais e Santa Casa. O encontro foi conduzido pelo secretário municipal de Saúde, Leandro Pimentel, que apresentou informações sobre a doença.

De acordo com a Prefeitura, a medida possibilitará tomadas de decisões mais ágeis. “Durante a reunião, diversos participantes se posicionaram favoráveis às ações do Executivo e parabenizaram pela seriedade e urgência com que o Município tem tratado a pauta internacional”, informou a administração municipal, em nota.