O Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferiu uma liminar, na quinta-feira (9) em uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado, na qual ficou definido que os municípios mineiros são obrigados a tomar uma medida entre duas opções: aderir ao programa “Minas Consciente” ou manter em funcionamento somente as atividades essenciais.

Até o momento, a Prefeitura de Formiga não foi notificada oficialmente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a decisão da Justiça. Desta maneira, continuam em vigor todas as medidas já decretadas pela atual Gestão acerca do enfrentamento ao novo coronavírus.



Na manhã desta segunda-feira (13), o Executivo formiguense realizou uma reunião na qual foi analisada a possibilidade de o Município aderir ao “Minas Consciente”, criado pelo Governo do Estado.

O encontro teve a participação da diretora jurídica, Adriana Prado; do chefe de Gabinete, Marden Lima; do secretário de Saúde, Leandro Pimentel; do comandante do 63º Batalhão da Polícia Militar, Fábio Gotelip e do superintendente-adjunto da Superintendência Regional de Saúde, Júlio Barata, que apresentou dados sobre como funciona o plano do Governo do Estado. Agora, o programa será avaliado pela Administração, para que seja tomada a decisão que for melhor visando o bem da população formiguense.