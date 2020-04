Nesse domingo (18) a Secretaria de Estado de Saúde emitiu Boletim Epidemiológico apresentando os registros da Covid-19 em Minas Gerais. Na publicação consta mais um caso positivo em Formiga.

No entanto, de acordo com a administração municipal, a cidade segue apenas com um caso confirmado.

Segundo a Diretoria de Comunicação, mais uma vez, houve um equívoco da SES. “O exame foi feito em um laboratório particular de Formiga. Mas se trata de um paciente de outra cidade”, explicou o chefe de Gabinete, Marden Lima.

O caso confirmado em Formiga foi divulgado na sexta-feira (17). Trata-se de um homem de 32 anos. Ele segue em isolamento domiciliar e toda a família está sendo acompanhada pelas equipes de Saúde.