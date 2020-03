Redação Últimas Notícias

A Procuradoria criou um canal de comunicação para prestar esclarecimentos à população acerca do decreto 8.164. O documento é o quarto decreto publicado pela Prefeitura para prevenir a pandemia causada pelo coronavírus no município.



O “Disk Jurídico Covid-19”, funcionará diariamente. Quem responderá aos questionamentos será o assessor jurídico da Procuradoria Municipal, Túlio Khouri. Segundo ele, este novo decreto conta com mais de 50 situações sobre o funcionamento do comércio e da Prefeitura e as medidas de prevenção ao Covid-19.



O número do “Disk Jurídico Covid-19” é o (37) 99966-8947. De acordo com a Prefeitura, ao longo da semana, novas orientações serão disponibilizadas pelos canais de informação da Prefeitura . ” A Administração Municipal solicita, encarecidamente, que a população siga todas as recomendações de prevenção da Secretaria de Saúde e permaneça em casa”.