Na tarde desta segunda (10), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou, o Vacinômetro com dados atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Formiga.

13.483 pessoas já foram vacinadas no município. Dos profissionais da saúde, 1.752 já receberam a primeira dose do imunizante e 1.493 tomaram as duas doses.

Os 112 profissionais das forças de segurança e salvamento também já receberam a primeira dose, e outros 47 já receberam a segunda aplicação.

11513 idosos que têm 60 anos ou mais já receberam a primeira dose e outros 5.941 foram imunizados com segunda dose.