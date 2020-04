Da Redação

Se aproxima de R$2 milhões os valores retidos pela Prefeitura de Formiga e que já deveriam ter sido repassados para a Santa Casa de Caridade de Formiga.

Os recursos, segundo a gestão da entidade, são indispensáveis para a manutenção dos serviços e para a execução das mudanças físicas exigidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), para o atendimento de “pacientes Covid -19”.

Na prática, deverá ser montado um novo hospital dentro das instalações do atual, permitindo o isolamento total das área de atendimento específica para o infectados com o novo coronavírus.

Dentre os valores em atraso estão emendas parlamentares de R$ R$ 100 mil (Dep. Zé Silva) e R$ 300 mil (Dep. Odair Cunha), que deveriam ter sido liberadas em cinco dias úteis, conforme recomendação que regula a matéria.

Também existe a informação de que cerca de R$1.250.000 relativos ao dobro da média recebida nos últimos três meses para reembolso de gastos havidos com Média e Alta Complexidades (MAC) não estão disponibilizados para o hospital.

O valor sobressalente (cerca de R$450 mil) enviado pelo Ministério da Saúde deveria ser aplicado pela Santa Casa na compra de equipamentos de proteção individual (Epi’s), medicamentos, insumos e contratação de serviços necessários para atendimento de “pacientes Covid-19”, além de suportar os gastos, conforme dito, com as adequações estruturais do prédio.

Parte do acima relatado, conforme informou a Santa Casa, já foi objeto de ofício encaminhado pela entidade ao Executivo no dia 23 de abril, mas permanece sem resposta.

As informações sobre os recursos retidos foram confirmadas pelo Ministério Público, por meio da promotora Clarissa Gobbo dos Santos, na manhã desta quarta-feira (29).

O portal já entrou em contato com a Prefeitura, e aguarda os esclarecimentos da administração municipal sobre os atrasos reclamados pelo Hospital.