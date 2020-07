Redação Últimas Notícias

A Secretaria de Saúde de Formiga pretende testar 1/4 da população em relação ao novo coronavírus (Covid-19), segundo informações repassadas durante coletiva de imprensa com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel e a médica infectologista, Raquel Vaz, na tarde desta quarta-feira (29).

De acordo com estimativa do IBGE, até no ano passado, a cidade contava com 67.683 habitantes. A ideia é testar 250 pacientes por cada mil habitantes, ou seja, cerca de 17 mil testes.

Os exames serão realizados no laboratório exclusivo para Covid-19, que funcionará no Centro Municipal de Saúde José Pedro Vaz (Cemas) localizado na rua Bernardes de Faria, no Centro, a partir do próximo mês.