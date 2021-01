A servidora pública Helena de Fátima Rodrigues de Faria foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Córrego fundo.

Ela recebeu a dose da CoronaVac nesta quarta-feira (20) nas dependências da unidade Básica de Saúde Padre Dionísio. A vacina foi aplicada pela sua colega, a técnica de enfermagem, Silvânia Cristina de Oliveira.

Na oportunidade, estiveram presentes o prefeito Danilo Oliveira Campos, acompanhado do vice Weslei Silva e da secretária de Saúde, Alessandra Lopes e servidores da saúde que estiveram realizando o processo e também os que foram vacinados em seguida. Secretários de outras pastas também compareceram à UBS para acompanhar o acontecimento.

Helena é técnica de enfermagem e trabalha há mais de 30 anos na área. Ela também foi a primeira secretária de Saúde de Córrego Fundo e é a funcionária mais antiga da administração, nesta área.

A vacinação começou com uma oração e foi seguida da fala das autoridades, explicando os critérios de priorização de acordo com o termo técnico enviado pela SRS de Divinópolis. O prefeito Danilo lembrou a importância do momento para a Saúde do município e agradeceu à equipe da Saúde pelo empenho em buscar as doses da vacina disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Helena falou da alegria em estar recebendo a vacina no dia de hoje. “É uma bênção e agradeço a Deus esta oportunidade”, afirmou. “Agradeço ao prefeito e à sua equipe e também às minhas colegas de trabalho, pela escolha. Trabalho aqui há muitos anos e quero trabalhar ainda mais, com muita saúde”.

Fonte: Prefeitura de Córrego Fundo