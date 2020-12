A Equipe de Enfrentamento ao novo coronavírus em Formiga, composta por diversos servidores e coordenada pelo setor de Vigilância Sanitária, tem atuado para atender todas as solicitações e denúncias recebidas.

Do dia 11 ao dia 20 de dezembro já foram feitas 150 notificações referentes a estabelecimentos comerciais; 87 notificações em bares, restaurantes e similares e 24 notificações em comércios ambulantes de alimentação. A equipe também notificou oito salões de festas, boates e similares; sete referentes a clubes; cinco sobre o funcionamento de academias e foram realizadas duas interdições de bares. Todas as visitas são realizadas com o auxílio da Polícia Militar.

O “Disque Denúncias” é o (37) 9.9178-3700. O atendimento é 24 horas (ligação telefônica ou mensagem via Whatsapp).

Fonte: Decom