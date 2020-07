Durante os finais de semana, equipes da Vigilância Sanitária de Córrego Fundo estão fazendo monitoramento e promovendo ações de conscientização contra o Covid-19, em visitas aos estabelecimentos comerciais da cidade e locais com agrupamento de pessoas.

As visitas dos fiscais de Vigilância Sanitária são acompanhadas de policiais militares, que estão agindo em parceria as ações do setor. Segundo informações da secretaria de Saúde, três estabelecimentos comerciais foram fechados e ainda há muita resistência por parte de algumas pessoas em seguir as normas de segurança sanitária, em razão da pandemia.

“Muitas pessoas e estabelecimentos comerciais estão desrespeitando as normas municipais de cuidados com a saúde, reunindo-se em aglomerações, sem os cuidados de higiene, como uso de máscaras e álcool para higienização das mãos, entre outros comportamentos de risco. A Administração Municipal tem feito esforços para garantir as medidas de segurança e evitar ao máximo o contágio da população, no entanto, o número de casos tende a aumentar se as pessoas não fizerem sua parte”, comentou a secretária de Saúde, Keli Silva.

Prefeitura de Córrego Fundo