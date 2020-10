Da Redação

Após uma terça-feira (13) de alta preocupante nos números do novo coronavírus, com 12 confirmações, nesta quarta (14), os números foram mais animadores.

Em 24 horas foram confirmados apenas 3 novos casos, 10 curas, 32 casos suspeitos foram descartados e 2 dos 3 pacientes que estavam internados com confirmação da doença receberam alta.

Agora, 174 pessoas permanecem com o vírus ativo no município.

Com relação aos casos suspeitos, 145 pessoas aguardam resultado de exame e uma está internada.