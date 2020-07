O laboratório Moderna, com sede nos Estados Unidos, anunciou nessa terça-feira (14) que sua vacina contra a Covid-19 provocou “robustos anticorpos neutralizantes” depois de duas imunizações. As aspas fazem parte de publicação científica feita pelo Jornal de Medicina da Nova Inglaterra.

O resultado positivo permite que a empresa avance para a fase 3 do cronograma, marcada para o próximo dia 27, quando 30 mil pessoas, todas moradoras dos EUA, devem servir de cobaias.

“É a fase de avaliação de eficácia pré-mercado. Essa é a última fase de desenvolvimento. Se o produto for aprovado nesta fase, ele segue para ser aprovado ou não pelas agências reguladoras, no caso do Brasil a Anvisa”, explica o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Antônio Toledo Júnior.

A vacina da moderna usa o material genético do novo coronavírus, o chamado RNA, para induzir nosso organismo a produzir anticorpos para lutar contra o micro-organismo causador da Covid-19.