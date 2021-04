A partir de quarta-feira (21), a Secretaria de Saúde de Formiga inicia a vacinação contra a Covid-19 de idosos com 65 anos ou mais.

A imunização será nos cinco pontos de vacinação: Vila Didi; Diego Souto; Souza e Silva; Bela Vista e Geraldo Veloso.

Os idosos, cujo a faixa etária já foi convocada a vacinar e ainda não tomaram a primeira dose do imunizante (como os de 70 anos, 80 anos, etc), também podem comparecer em um dos pontos de vacinação.

Na tarde desta terça-feira (20), o município receberá 1.645 doses para a primeira aplicação (dose 1) que será dividida entre forças de segurança e salvamento (12 doses), profissionais de saúde (49 doses) e idosos com 65 anos ou mais (1.584 doses). O município também receberá 1.270 para a dose de reforço (dose 2).

Atenção para o cronograma de vacinação:

✅ Quarta-feira (21) de 8h às 12h (sem agendamento)

✅ Quinta-feira (22) de 8h às 14h (sem agendamento)

✅ Sexta-feira (23) mediante agendamento

O link para o cadastro do agendamento da vacinação de sexta-feira (23) será liberado nesta terça, e a lista com os nomes, local e hora da vacinação será divulgada no fim da tarde.

Para tomar a dose da vacina, com agendamento ou não, o idoso deve levar documento de identidade com foto.